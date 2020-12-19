在美式賣場好市多「肆虐」的情況下，仍有不少婆媽與人數較少的家庭喜愛全聯、家樂福等傳統賣場。近日一名男網友在臉書PO文表示，沒想到全聯也開始進石二鍋的東西了，立刻手刀搶購，回家打開更發現，份量十足，足足比在店內單點便宜50%，引發網友暴動。
男網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》PO文「沒想到全聯也開始進石二鍋的東西了」，他表示自己日前逛全聯，意外發現貨架上竟然有一包石二鍋的芋香貢丸，立刻放入購物車，且回家打開後更是驚喜，因為一包要價105，裡面竟有17顆丸子，相比在店內單點4顆49元便宜將近一半。
網友看到後也暴動：「這超好吃，吃過後一次都買5包放家裡」、「每次看到必買」、「已經回購好多次」、「馬上出門去買」、「也太便宜了」、「有時候還會有特價只要99哦」，也有人打趣說：「應該上架石二鍋的冬瓜檸檬冰沙，保證賣翻」。
但也有人持不同意見：「買過一次，覺得雷」、「其實很普」、「芋香丸我只推老先覺」、「感覺跟店內的口味有差，不會想回購」。
文章來源：我愛全聯-好物老實説
(中時新聞網)
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