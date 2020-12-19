為讓人們理解吃甚麼會讓身體更健康，並擺脫熱量計算的迷思，義大利伊蘇布利亞大學(University of Insubria)針對2.2萬人的飲食與健康狀況進行長達8年的追蹤。結果發現大量攝取超級加工食品的人，早死的風險增加26%；常食用超級加工與微波即食食品的人，罹患心血管疾病而死亡的風險則增加58%。

為讓人們飲食習慣更為健康，了解吃下去的食物對身體的影響，擺脫熱量總量計算的迷思，伊蘇布利亞大學的研究團隊追蹤2.2萬人的飲食習慣與健康狀態長達8年。

研究團隊採取「NOVA食品分類」法，即該食品原本外型特徵經過萃取、精鍊或變化程度，來研判其加工程度。

結果發現，超級加工食品占總飲食量達14.6%的人，早死的可能性提高26%；食用超級加工與即食食品的人，因心血管疾病而死亡的風險則增加58%。

研究團隊證實，加工水平愈高的食物，就愈接近超級加工食物，而大量食用這些食物的人，心血管與腦血管疾病風險都大幅增加。

雖然糖已被認定為提升死亡率的罪魁禍首，但現實狀況可能更複雜。事實上，糖僅讓死亡風險提升40%；但過度加工會造成營養素結構與成份的根本改變，而這對人體健康的影響更大。

儘管許多研究已大聲疾呼加工食物含有大量糖份，對人體恐造成負面影響；卻忽略加工過程本身就是個問題。該研究則證實，加工過程已造成食物營養根本性地變化，長期食用恐導致身體營養的不均衡，身體免疫與抵抗力缺乏營養素難以抵擋病魔，而各種添加的化學品則讓心、腦血管的疾病風險大增。

過度加工食品泛指看不出食物原形的食品，例如即食食品或洋芋片、碳酸飲料等垃圾食物。其特點是容易製造、便宜且容易食用，而廣受普羅大眾喜愛。特別是即食食品，對忙碌的上班族而言相當方便；一般備餐得花上30至40分鐘，但即食食品放入微波爐終，不要10分鐘就能享用。

在英國，每年因心臟病與循環系統疾病而亡的人數，佔總死亡人數的4分之1，即17萬人。然而，多數人的飲食管理卻只著重熱量的精算，只在乎維持熱量赤字來維持身材窈條，而不在意吃進甚麼東西，造成正確、充分而多元的營養素攝取不足。

研究團隊建議，攝取新鮮或低度加工的食物，才是確保健康的最佳營養攝取習慣。

(中時新聞網)