冬天吃熱騰騰的火鍋、麻油雞最過癮了，最近有人po文分享，家裡吃剩的薑母鴨再加料一起煮，家人吃得好開心。原來她加的料，就是在社團超紅的米血，立時引起一堆人共鳴。原PO說，米血真的又軟又Q，難怪她去全聯補貨，貨架上老是空空如也。

原PO在「全聯消費經驗老實說」表示，看大家都推「北港米血」，前幾天也去全聯買看看，架上竟然是空的，今天再去終於有補貨了。她提到，自己用米血吃出最高CP值的作法。她將前一晚吃剩的薑母鴨再加一些料一起煮，米血真的很Q軟，連兒子都說超好吃，真的大推。她終於知道為何架上都會空的，並問大家有買過、吃過嗎？

原pO分享的這款北港米血，果然很受歡迎，吃過的婆媽都讚不絕口，「好吃，煮麻油雞必放ㄉ」、「麻油跟麻辣系列，米血萬搭」、「只買北港，這很軟」、「我是先蒸後炸，撒胡椒鹽……跟鹽酥雞攤一樣好吃」、「這個好吃，每次煮火鍋必買」、「冷凍櫃必備，煮泡麵時丟個2、3塊下去，簡單又好吃」、「真心覺得比薑母鴨店的米血好吃，而且比較便宜」。

有人報馬仔曝找貨心得，「常是今天上架，明天就空架……」，有人慶幸的說，「看大家都說貨架被清空，忽然發現我這邊全聯都有，覺得幸福。」有人則哀求，「不要再說了！再說下去可能今年底前都買不到了！」

(中時新聞網)