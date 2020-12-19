微風南山SAFFRON46餐廳。（微風提供）

新葡苑46跨年套餐。（微風提供）

WCC x Asahi SUPER DRY由週末炸雞俱樂部與日本啤酒品牌Asahi聯手打造炸雞露營巴士酒吧。（微風提供）

為迎接2021年的到來，為了奪得絕佳視野、預訂1間燈光美氣氛佳的餐廳，每年跨年當晚信義區可說是炙手可熱，尤其微風信義、微風南山高樓層餐廳為跨年預訂首選，可更近距離的觀賞煙火，12月31日跨年當天特別延長營業時間最晚到凌晨3點半。

早在11月開放預約跨年訂位，微風信義MORTON’S、饗饗；微風南山SAFFRON46、Smith＆Wollensky高樓層餐廳一周內訂位已全滿額滿，炙手可熱，完全是消費者心中跨年首選熱門名單；而其他高樓層餐廳，訂位也已超過9成。

跨年狂歡，助興少不了酒水，今年多家餐廳主打滿低消及可享酒類暢飲，如Smith ＆ Wollensky更在21點至凌晨2點，提供套餐含汀士頓威士忌及香檳暢飲，每位8880元，位置也僅開放看得到101絕佳視野的用餐區。MiraWan則提供指定葡萄酒暢飲＋吮指小點1份，搖滾站票1人只要1800元＋10％服務費；CÉ LA VI TAIPEI當天不僅有主廚特製的美食小點，更搭配整晚DJ秀，讓你狂歡一整夜；微風松高掌門精釀啤酒1人只要1500元，並享有一杯酒水。

除了高樓餐廳，部分餐飲櫃位—微風松高TEXAS ROADHOUSE、TGI FRIDAYS、微風南山Trine＆Zen、UMAMI金色三麥等餐廳也在12月31日當晚延長營業時間並推出跨年歡聚套餐，用餐結束後即可至戶外與朋友一起倒數狂歡。

微風南山也特別首次舉辦聖誕跨年市集，在12月19日至12月20日、12月25日至12月27日1400-19：00以及12月31日17：00-02：00當天，將帶來許多溫暖美食及眾多聖誕商品，與大家一起度過聖誕佳節，並倒數迎向2021年。另有由台北最潮炸雞店「週末炸雞俱樂部」與日本第一啤酒品牌Asahi聯手打造炸雞露營巴士酒吧，推出全新3種的炸雞甜甜圈口味搭配甘爽無比的ASAHI辛口啤酒快閃露營車最終站來到微風南山，炸雞配啤酒絕配。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )