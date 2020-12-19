2020美國大選由民主黨的拜登奪下總統寶座，3周前，美國總務署認拜登勝選 通知拜登正式開始政權交接。不過據美國政府高層官員透露，代理國防部長米勒（Christopher Miller）下令整個五角大廈停止與總統當選人拜登過渡團隊合作，暫停交接作業，此消息一出，讓多名五角大廈的官員相當震驚。拜登團隊也證實了此事，並要求國防部官員繼續提供簡報。

美國新聞網站《Axios》報導，美國國防部已全面暫停拜登與賀錦麗的過渡團隊的交接工作。相關消息一披露，引發五角大廈震驚，外界解讀，這恐成為川普政府最高層迄今對拜登團隊的敵意和不信任的最大爆發。

然不久後，米勒發表聲明表示，國防部從未取消或拒絕與拜登團隊的任何會面，雙方同意在19日開始的假期之後進行，「我們將繼續交接工作，並從今天開始重新安排會議時間。」

另有一位國防部官員解讀，將此舉稱為「延期」，原因有可能是美國國防部已經為了交接工作忙得不可開交，要把接下來的交接會議順延到明年。

據路透社報導，一再拒絕大選失利的川普雖然堅持繼續打選舉訴訟戰，直到11月23日才同意與拜登團隊展開交接。不過，拜登交接執行長亞伯拉罕（Yohannes Abraham）表示，部分由川普任命的聯邦政府官員近期已停止了合作交接，「我們在本周才知道他們決定暫停合作」。

雖然米勒透過聲明表示，部分交接會議時程基於聖誕連續假期而重新安排，而拜登交接團隊也同意這一點，故沒有取消任何一場會議或拒絕交接。不過，亞伯拉罕強調雙邊並沒有類似的協議，呼籲國防部撤回決定。

(中時新聞網)