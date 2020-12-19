台中市長盧秀燕16日在市府與美國在台協會（AIT）處長酈英傑會面，盧秀燕當面表達民意反對萊豬進口，卻引來綠營批評，前民進黨立委沈富雄直指，盧秀燕打了很好的一仗，是加分的；甚至認為盧秀燕現在被綠營修理，反而是好機會，要乘勝追擊。

沈富雄在《少康戰情室》節目中表示，誰應該吃萊豬？就是中華民國的好公民，沒有主管單位的，所以主管單位不能替我們撐腰。他覺得酈英傑應該在美牛如火如荼的時候，要做一點事情，來對華盛頓的老闆交代，找來找去，當然不是去找民進黨的縣市長，當然找國民黨的，那國民黨的雲林、彰化以北，想來想去，不是侯友宜、就是盧秀燕，所以後來找上了盧秀燕。

沈富雄指出，如果遲早大家都會知道，盧秀燕見了這個AIT的代表，如果說盧秀燕見了，卻沒有講美豬，那太奇怪了！這件事也遲早要洩露出來。可以說，盧秀燕打了很好的一仗，是加分的，因為現在大家要尋求連任，盧秀燕是相對沒有那麼有把握的。而這件事情讓她加分，所以民進黨看在眼裡，眼紅了，所以全面修理她。

沈富雄指出，但民進黨修理盧秀燕也要有一個道理，說她妨害台美外交、說她突擊，沒有禮貌，這話從何而來？所以盧秀燕現在被全面攻擊，反而是好機會，那妳就要打回去，要有續航力。妳現在說，為什麼說學校的學生不可以吃，這個當然對，但這個打偏了，打到靶的外面去了。總之盧秀燕要乘勝追擊，她現在是加分的，不過她被全面圍剿時，反而有一種岌岌可危的感覺，這不對。

(中時新聞網)