馬雲螞蟻金服在史上最大的IPO於11月初被大陸官方叫停後，12月中又遭反壟斷法重擊，螞蟻金服因此下架了所有存款商品，18日再傳出馬雲在雲南滇池邊上所籌辦的湖畔大學雲南分校被叫停。北京連出重手整頓馬雲事業集團之際，湖畔大學這個被外界戲稱為「馬雲黃埔軍校」的大型項目被攔腰砍斷，並不令人意外，看來中共整肅馬雲與企業界的行動還遠未結束。

中共召開中央經濟工作會議並宣示防止資本無序擴張與強化反壟斷之際，螞蟻金服IPO引發整頓馬雲的風波還未結束，外界謠傳中央已派調查組進駐阿里集團，但集團已迅速辟謠。目前阿里集團與螞蟻金服等相關企業的微博上噤若寒蟬，網民們紛紛猜測：馬雲何時要「進去」呢？顯然這連續3拳重擊打得馬雲腳步踉蹌，未來的路勢必愈走愈難。

馬雲與7位知名大陸企業家創辦的湖畔大學在雲南設立規模超大的分校，被批評為以辦校之名圈地進行商業開發。圖為雲南分校規劃圖。（圖／網路）

許多分析都認為，馬雲除了在螞蟻金服IPO案挑戰金融監管機構之外，更以「結黨營私」的方式建立個人的「黃埔軍校」，這個由馬雲自任校長的湖畔大學是由他領頭與7位大陸知名企業家在杭州聯手創辦，目前正在雲南昆明籌建大型校區，北京已正式對該計劃案與正在進行的招標工作叫停。

湖畔大學報名者必須是創業3年以上的企業決策者，企業年營收超過3000萬人民幣(合台幣1.33億元)，能提供企業3年完稅證明，公司規模超過30人，有3位推薦人。（圖／人民網）

湖畔大學雲南分校項目非常高調，聲稱要「立足西南、面向全國、輻射南亞東南亞」。該大學雖說是學校，但正式屬性其實是民辦培訓機構，目前已經招生5屆，學員多為掛著總裁、CEO、董事長頭銜的商人或知名的演藝明星，首屆學員學費3年28萬元人民幣（合台幣124萬元），而且還得經過個人條件審核，不是交錢就能上。報名者必須是創業3年以上的企業決策者，年營收超過3000萬人民幣(合台幣1.33億元)，能提供企業3年完稅證明，公司規模超過30人，有3位推薦人，其中至少1位為湖畔大學指定推薦人。換言之，進得來的人要有一定身價，實質上就是個由馬雲號召並領導的富豪培訓班與俱樂部。

當然外界會懷疑馬雲領導如此大規模的大陸企業界人士有什麼目的，有人形容馬雲的湖畔大學像是建立他個人的子弟兵，籠絡了大批企業界人士是要結合力量統一行動跟中央討價還價？還是在產業界形成壟斷勢力瓜分市場後以要脅北京？這種擁兵自重的做法有要求中共分享政權的意味，無怪乎被稱為馬雲的「黃埔軍校」，還奚落他「有問過96年前的蔣(介石)校長了嗎？」

馬雲自任校長的湖畔大學被質疑是個人的黃埔軍校，用於結黨營私，其雲南分校校區開發案已遭北京叫停。（圖／網路）

除了以財經力量挑戰北京之外，這個雲南分校項目本身也有很大問題。如同其他大陸商業開發項目一樣，其規模超大，佔地近2萬畝，專案名稱叫「湖畔大學雲南分校白魚口彩雲灣夢想小鎮」。若是與其他大學規模做比較，它比北京大學與清華大學的5000多畝大了近4倍；大陸規模最大、有7個校區的浙江大學面積9335畝也不到它的一半，而浙江大學有上萬職工，學生更多達6萬人以上。馬雲的湖畔大學每年只招40~50人，其首期學校用地其實只規劃了60畝。

其他圈進來的大片土地要做什麼呢？湖畔大學之所以劃出這麼大面積，大部份都是藉學校之名在國有土地上圈地開發。該校區位於昆明著名的滇池之畔，地理位置絕佳，他們與地方政府合建一座旅遊功能的夢想小鎮，並進行高級住宅、會展廳院、科技創業園區、特色商業與高端酒店等商業項目。地方政府積極配合其規劃，也是想藉馬雲名氣搞地產綜合開發，當然也就快馬加鞭地把開發案所有流程在100多天內就全部搞定。

此開發項目當然引發外界不少批評，首先是如此大的項目幾乎未經專業論證，3個月餘就通過立項並跑完流程，其中極可能存在眾多弊端；其次是打著大學名義佔用大量公共資產做商業開發，不合乎現行政策與法令。因此，北京整頓此案對各地普遍存在的違規開發案也有震懾作用，下手毫不猶豫。

馬雲創辦的幾個企業在大陸都很成功，但面臨的恃強凌弱、惡意併購的指控也相當多。其中螞蟻金服的資本結構與營業方式挑戰金融監管問題，惡意併購同業與競爭對手涉及商業壟斷，以及用辦校之名搞商業開發，再再都挑戰大陸快速發展經濟時面臨的法令缺失窘境。現在北京總算在未釀成災禍前調整了政策，拉住這匹衝得過快的烈馬，但下手之重難免傷及企業界的信心，也會影響大陸在國際上的聲望。整頓過後，恐怕還得花不少力氣來療傷止痛。

(中時新聞網)