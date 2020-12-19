水災過後，鯊魚入侵！澳洲東岸一名網友在自家後院發現一條「會攻擊人類的鯊魚」，拍照上臉書分享，蔚為話題。

根據《The Sun》報導，澳洲東岸連日來受熱帶氣旋挾帶的雨勢影響，各地水淹成災，連平常生活在海裡的鯊魚都跑進市區，且出現在民宅後院，嚇壞不少人。

「Another day on the Gold Coast」（又是黃金海岸的一天），住在伯利的網友Timothee Morrison Dufour臉書PO文，他家後院看到一條公牛鯊（Bull Shark in the backyard at Burleigh Waters），大大的鯊魚鰭從他面前游過，一場水患讓他見識到難得一幕。

媒體推測，鯊魚應該是從運河進入，因當地河岸在大雨過後已被淹沒，鯊魚輕而易舉就能越過堤防。

公牛鯊是相當具有侵略性的一種鯊魚，也是海洋專家公認高度危險的鯊魚之一。成年鯊身長可達3.5公尺，經常在淺水區尋找獵物，與大白鯊、虎鯊，並列3種最可能攻擊人類的鯊魚。

(中時新聞網)