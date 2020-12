水災過後,鯊魚入侵!澳洲東岸一名網友在自家後院發現一條「會攻擊人類的鯊魚」,拍照上臉書分享,蔚為話題。

根據《The Sun》報導,澳洲東岸連日來受熱帶氣旋挾帶的雨勢影響,各地水淹成災,連平常生活在海裡的鯊魚都跑進市區,且出現在民宅後院,嚇壞不少人。

「Another day on the Gold Coast」(又是黃金海岸的一天),住在伯利的網友Timothee Morrison Dufour臉書PO文,他家後院看到一條公牛鯊(Bull Shark in the backyard at Burleigh Waters),大大的鯊魚鰭從他面前游過,一場水患讓他見識到難得一幕。

媒體推測,鯊魚應該是從運河進入,因當地河岸在大雨過後已被淹沒,鯊魚輕而易舉就能越過堤防。

公牛鯊是相當具有侵略性的一種鯊魚,也是海洋專家公認高度危險的鯊魚之一。成年鯊身長可達3.5公尺,經常在淺水區尋找獵物,與大白鯊、虎鯊,並列3種最可能攻擊人類的鯊魚。

(中時新聞網)