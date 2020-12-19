全球引頸期盼新冠肺炎疫苗，同時也對疫苗的安全沒把握，這股壓力意外波及籃壇傳奇麥可喬丹(Michael Jordan)、詹姆斯(LeBron James)。根據美媒問卷調查，體育迷都說只要這兩人敢接種疫苗，他們就願意跟進施打！

《雅虎財經》問卷調查分析，63%美國人民對疫苗有疑慮，40%不願成為第一波施打者，還有16%希望公眾人物率先施打以安定民心。問卷還問大家「哪位體育明星最有示範效果？」排名第一的是NBA黃蜂老闆麥可喬丹。高達25%的受訪者指名喬丹，只要喬丹打了就能提高大家的意願。

詹姆斯在黑人族裔扮演最重要的角色，因為美國黑人更害怕疫苗，49%的人不願施打。但是39%的美國黑人指名詹姆斯，他們相信詹姆斯的判斷，如果詹姆斯接受疫苗他們就不害怕了。

榜上有名的體育明星還有小威廉絲(Serena Williams)、湯姆布雷迪(Tom Brady)、柯瑞(Steph Curry)。相較之下，喬丹獲得最多青壯男子的信任，在35-49歲之間男性的「支持度」領先群雄。

美國好幾位前任總統與防疫專家佛奇(Anthony Fauci)都表示願意在鏡頭前施打疫苗以安定民心，他們做為政治人物責無旁貸。為了增加非裔族群的意願，詹姆斯與喬丹屆時也可能被「鼓勵」以身作則。

(中時新聞網)