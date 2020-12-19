一名女網友去拔智齒，竟需要出動兩名牙醫接力才成功取出，超驚人的牙齒照也引發醫師搶拍。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

拔智齒真的很可怕！一名網友分享，她的智齒超難拔，女醫師弄超久都拔不起來，只好請男醫師用蠻力幫忙，成功取出來後一看，這顆智齒的牙根竟有六隻腳，讓醫師們看了超驚訝認為相當罕見，紛紛上前拍這顆罕見的智齒，此舉引發網友熱議，許多人直呼太猛了！感覺很痛。

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文分享，最近去拔智齒時，她的女主治醫師拔超久都拔不起來，最後只好請男醫師來幫忙，好不容易拔出來後，才發現這顆智齒這麼難拔是因為牙根竟有六隻腳，死死地抓緊牙肉。

該網友表示，當時醫師也紛紛直呼，從沒看過這種牙根，每個人都跑來拍張照，讓她忍不住好奇地說，有人的智齒也這麼畸形嗎？同時也懷疑，智齒的牙根會長得這麼怪是不是因為留了太久沒有拔，所造成的呢？

驚奇照片一曝光，立刻引發網友討論，「太猛了吧」、「感覺麻藥退後，會痛很久」、「我當初五隻腳就拔很久，六隻腳很猛啊」、「6牙根好少見」、「我剛google了很久，真的搜不到有這樣的」、「我的智齒有五隻腳，拔的時候都被切碎，你贏了」、「好可怕，拔牙真的好可怕」、「這顆牙齒很派（台語：兇）」。

(中時新聞網)