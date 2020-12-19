台北市關渡捷運站附近、大度路三段一處社區大樓今（19）日清晨6時許，一名11歲女童從13樓住家墜下，頭部重創，當場失去生命心跳，送醫搶救後不治，警消已到場封鎖現場。警方調查，女童的父母離異，女童與母親同住在該棟大樓13樓，事發時女童媽媽在睡覺，接獲警方與大廈管理員來電才驚覺自己的女兒墜樓。目前正釐清墜樓原因。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)