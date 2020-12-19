臉書網友留言。（圖／翻攝自林智堅臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自林智堅臉書）

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「2021台灣燈會」將在明年2月26日至3月7日於新竹市登場，市長林智堅17日發布「居民生活指引」，期間居民需憑汽、機車通行證方能進入管制區，包括就醫、上班、上學、倒垃圾等日常活動，也被迫因應燈會而改變措施，讓市民氣憤灌爆臉書。事發至今，林未在臉書回應此事，反而17、18日兩天內就發了3篇其他活動與設施啟用的宣傳文章，讓民眾怒衝到這3篇文章下留言，有人更直言：「市長請不要無視燈會造成的困擾，一直發文蓋過市民的聲音！」

林智堅17日在臉書發表《2021台灣燈會居民生活指引》一文，指出明年2021台灣燈會在新竹市，這是新竹市第一次舉辦台灣燈會，所以市府特別製作了一份「居民生活指引」，盼市民能共同配合。針對燈會管制區內居民的交通，將發放「汽機車通行證」，也會加發「特殊接駁證」，配合「特殊接駁臨停區」，並提供轉乘服務，同時鼓勵大家在燈會期間以機車代步；燈會期間的就醫、上班、上學、倒垃圾等日常活動，也配合活動有不同限制與配套。

相關禁令一出，引爆新竹市民怒火，兩天內湧入近2000則留言與近1000次分享，不滿聲音充斥版面，與過去林智堅「帥哥市長人氣王」的形象極大反差。事發至今，林未在臉書就燈會議題回應，反而在《2021台灣燈會居民生活指引》發出後5小時，發了一篇《2020冬景森林市集 品味生活溫度》；又在18日連發兩篇文，分別是《新竹市身心障礙者日間照顧服務中心啟用》與《新竹市立動物園再生週年慶 12月26日變裝慶生》。

市民不滿林智堅面對燈會爭議的態度，將怒火延燒至林其他臉書文章，紛紛在下面留言：「市長請不要無視燈會造成的困擾，一直發文蓋過市民的聲音！」「燈會的部分……要不要回應一下大家的疑慮？」「燈會交通配套措施說清楚啦！不要躲！不要閃！出來面對好嗎！」「發這些文不如好好想想燈會交通問題齁」、「辦再多的活動都掩飾不了蠻橫與不重視民意！有本事就出來面對居民的心聲！」「我對什麼活動沒興趣，但可以不要影響上下班嗎？園區交通都沒改善了，還封市區，官員有腦嗎？」「不要再辦活動了，不要再亂花錢了，市區已經夠塞了」。

(中時新聞網)