就算《The Athletic》權威記者查拉尼亞提前爆料，七六人已經打算把班西蒙斯當作跟火箭交易「大鬍子」哈登的籌碼當中，沒想到身為哈登好友的七六人總裁莫瑞竟然親自出面駁斥，「我們不會交易班西蒙斯，他是我們未來的重要組成部分。」

只是莫瑞的這番話，恐怕也只能僅供參考，畢竟他過往有太多出爾反爾的例子，像是2018-19年球季，他不只一次公開表示絕對不會交易保羅，後來為了安撫哈登，仍在去年夏天把保羅交易到雷霆換回韋斯布魯克，也讓保羅為此相當不滿。

況且七六人早已偷跟火箭協商哈登交易有段時間了，問題就在火箭希望可以至少換到班西蒙斯或恩比德其中1人，可是七六人始終不肯打散這個年輕新星組合，才讓這筆驚人交易始終無法成真，如今傳出班西蒙斯可能被交易並非不可能。

就算莫瑞否認將用班西蒙斯交易哈登，這並不代表七六人不會利用其他方式換到哈登，畢竟莫瑞跟哈登私下關係很好，也不只一次稱讚哈登是最棒的籃球員，接下來就看莫瑞是否重施故技，也就是嘴巴說一套、私下做一套，畢竟他很擅長這招。

(中時 )