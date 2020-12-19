蔡依林近來推出歌迷敲碗許久的歌曲《甜秘密》MV，斥資千萬以電影規格拍攝，內容描述人豚戀的淒美愛情故事，不過評價卻是相當兩極，而MV開場請來知名Youtuber「老高與小茉」擔任說書人的角色，讓許多網友以為走錯棚，對此廖人帥也做出回應。

蔡依林發布《甜秘密》MV，由百萬訂閱Youtuber老高與小茉客串開場，扮演說書人的角色，講述美人魚的故事，當下讓許多網友誤以為是廣告置入，後來才發現是別出心裁的安排，對此廖人帥也做出回應：「很多人反應點MV看到老高，以為跑錯頻道了⋯⋯其實啊⋯是我們的小巧思，跨越時空隔著螢幕跟你們開了個小玩笑，也呼應MV劇情『酒吧的漁人節（愚人節）』， 遠距離互動，浪漫啊」。

由廖人帥發佈於 2020年12月17日 星期四

不過MV推出後，正負評價相當兩極化，廖人帥發文坦言被負評影響到徹夜難眠，本來打了幾千字想反駁，後來都刪光，覺得只要客戶和工作團隊等懂他的人明白就好，不過昨晚再度強調：「這本該是美好的世界，但因爲有些壞掉的人心，讓我們每天都有可能是愚人節，科科」，似乎在暗諷網路上的酸民。

對此網友也紛紛留言為他打氣：「個人覺得這安排得很有趣，真的會讓人誤以為是一場新聞的報導，沒想到是MV，這效果挺讚的」、「從老高的連結點過來，看到Jolin也以為點錯，哈哈哈」、「突破我們以往看制式MV的感覺，真的不用理會酸民」。

(中時新聞網)