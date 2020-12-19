新冠疫情後台灣首場標籤認證馬拉松賽事「2020台北馬拉松」將在明(20日)上午6時30分於市府前廣場準時開跑，共約有2萬8千名跑者參賽，在貫徹防疫及入境隔離措施下，依世界田徑總會銅標籤認證賽事規定，主辦單位邀請到12名國外菁英選手抵台接受隔離後參戰，但參賽跑者是否要戴口罩，台北市長柯文哲表示，在起跑前與抵達終點後都要戴上口罩。

由於受到莫斯科芭蕾舞團染易影響，對於外籍參賽人士自主健康管理特別重視，台北市長柯文哲說，12名外籍選手已加做核酸檢測呈陰性，目前對於所有參賽者都要求要在在起點、終點都要戴上口罩。

柯文哲也表示，跑的時候要戴口罩不太容易，原則上是開始跑口罩才可以拿下來，跑完還是要戴上去。北市體育局也說明，除了參賽者外，加油民眾也需要戴口罩，而跑者起跑後距離要拉開到一公尺，才可脫掉口罩。

正式邁入第24屆的台北馬拉松今年調整賽道，納入素有「台北華爾街」之稱的南京東路，終點更史無前例地跑進台北體育園區，為的就是讓跑者耳目一新！在賽前記者會中，台北市長柯文哲與一眾來賓揭曉全新路線，期待國內外跑者共襄盛舉，朝國際知名城市馬拉松為目標邁進，讓「台北馬拉松」成為台北的運動城市名片。

今年在新冠肺炎疫情影響下，受限於防疫隔離的規定，各項賽事來台參賽的國外選手大幅減少，然而仍有很多國外菁英選手對本賽事相當有興趣躍躍欲試，依世界田徑總會銅標籤認證賽事規定，主辦單位邀請12位國外菁英選手來臺參賽，為此特別準備專屬跑步機於每位選手的隔離房間內，讓這些國外菁英選手專心備戰這場今年罕有的標籤認證賽事。

(中時新聞網)