聯盟開始針對快艇顧問傑瑞韋斯特是否涉嫌在去年夏天違規招募「可愛」里歐納德展開調查，儘管「當事人」里歐納德親口駁斥那名叫做威克斯的男子，只是想要騙取金錢，《TMZ》卻從威克斯那邊收到一份疑似韋斯特親口感謝他的電話錄音檔。

當里歐納德18日與爵士賽後被問過，自己去年夏天加盟快艇是否受到威克斯影響，里歐納德說：「一點也沒有，威克斯跟我一點關係都沒有，我來自洛杉磯，很多人都會嘗試找到一些賺錢的方法，這可能不會是最後一次發生這種事情。」

自稱是里歐納德舅舅丹尼斯好友的威克斯，先前出面爆料自己在去年夏天扮演快艇招募里歐納德的重要角色，韋斯特更允諾要給他250萬美元當作酬勞，隨後卻反悔沒給，也讓威克斯不爽狀告法院，引發NBA高層針對此事展開相關調查。

沒想到威克斯公開一份錄音檔，內容是韋斯特感謝威克斯提供幫助，也放話里歐納德不會想去湖人，畢竟到了湖人，里歐納德勢必成為詹姆斯身邊配角，更強調假如里歐納德確定加盟快艇，韋斯特想邀請威克斯聚餐，也讓這次事件變成各說各話。

(中時 )