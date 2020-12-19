38歲敖犬（莊濠全）近年來將重心轉往大陸，2006年他參加《模范棒棒堂》出道，和同期《我愛黑澀會》都是當時的人氣節目，最近敖犬在大陸錄影，自曝過去的確曾和某位黑澀會美眉交往，還讓Andy哥氣炸。昨(18日)出席活動的鬼鬼（吳映潔）被問此事正式否認，說都過了這麼多年了，真的不知道是誰。

敖犬近日上《火星情報局》分享當年進演藝圈初期的秘辛，因節目走紅後，當年棒棒堂男孩和黑澀會美眉可說是人氣偶像，他坦言因此和某位美眉因朝夕相處產生戀情，可當時經紀公司有下禁愛令，但他和女方還是偷偷交往，他還強調前女友的真實身分會讓大家意想不到，口風超緊。

敖犬鬆口曾跟黑澀會美眉談戀愛。（圖／中時資料照片）

敖犬說，兩人就祕密交往了一陣子，有次跟朋友去唱歌Andy哥就衝來，質問他是否跟美眉偷偷交往，敖犬後來認了，讓Andy哥震怒：「我要封殺你！我不會讓你上《棒棒堂》節目，即使你是班長！」後來靠著假哭才讓Andy哥默許。

對此，網友狂猜可能是鬼鬼（吳映潔），她昨則回應：「你算一算已經15年過去了！到底他跟誰其實我也不知道，真的不是我！」說自己其實是很宅的人，又問她和禾浩辰（布魯斯）的緋聞，她堅稱對方是「好朋友」，「要支持好朋友的作品」，更逗趣說不知道對方會不會送她聖誕禮物，「我幫你打電話問他（禾浩辰）」。

(中時新聞網)