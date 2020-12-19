許哲珮與楊丞琳在電台節目中暢聊。（Hit Fm聯播網提供）

Hit Fm聯播網的冬季限定特別節目來賓找來許哲珮（Peggy），跟「U呼DJ」楊丞琳一同暢聊，兩人因合作音樂碰撞出夢幻煙花，楊丞琳跟擁有催眠師證照的許哲珮體驗催眠的療癒過程，楊丞琳認為，她的歌迷對於催眠這件事情並非百分百了解，許哲珮也解釋，這些疑問會產生，應該是看了很多電影或戲劇，但其實裡面的效果都是為了戲劇張力才這樣做，最大的不同點在，催眠全程都是清醒且意識清楚的，完全沒有危險，不過都要看當事人的感受度，因為對部分人來說，在催眠過程中是很虛無飄渺的。

楊丞琳提到，過程中會看到很清晰熟悉的影像，自己身邊的人事物會出現在某一世，比任何看過的電影跟戲劇情節還要清楚且記憶深刻；許哲珮補充，透過催眠引導調閱出很久很久以前的記憶，其實那些畫面都是記憶的一部份，而催眠不是要給答案或是治療什麼，只是要療癒跟更認識自己。比起算命、占卜，是別人告訴你答案或方向，但催眠是自己看到的，那個震撼度是很大的。

許哲珮提到，幫演藝人員催眠與一般上班族催眠感覺大不相同，一般人少用到直覺，比如問到：「你覺得你現在身處哪裡？」鼓勵楊丞琳可以將這幾次催眠中最深刻的片段分享，楊丞琳表示，總結來說，她這兩、三世，不是生病就是發生一些隱疾，所以她這一世有個影響力，那就是用聲音去說話、去歌唱。衝擊最大的就是，她看見的第一世，許哲珮請她形容自己看到的，但當時楊丞琳怎麼樣都形容不出來也講不出來，以為那一世的自己是難以溝通的人，沒想到到尾端才發覺自己是啞巴，所以她才沒辦法說話。

楊丞琳覺得不可思議，所以對照今生，她擁有了用聲音來感動人們的影響力，楊丞琳笑說，難怪我這一生講話超直，有什麼就說什麼，深怕有些話來不及說，原來是跟前世的連結；而另一世楊丞琳是一個小男孩，因為先天性疾病需要插管治療維生，被醫療器材猛插的位置也是在喉嚨，所以楊丞琳很感恩的說，真的覺得她這一世很幸福，許哲珮說，因為楊丞琳把所有美好的緣分留在這一世，進而去當一個有影響力的人用聲音傳遞、用歌聲去表達自己想要說的。

許哲珮覺得楊丞琳的前世今生很感人，並爆料自己是感受力很強、同理心很強的人，就像楊丞琳演唱會上，她看到李榮浩出現在螢幕上為楊丞琳伴奏，她在台下感動流淚，哭到口罩都濕了；許哲珮說，很多人是感動，但很多人是得到了勇氣，因為很多人也跟楊丞琳一樣是遠距離戀愛，或是因為疫情必須跟相愛的人分隔兩地，因而感同身受的哭了。對音樂敏銳的許哲珮也說，她在李榮浩彈奏的吉他旋律中，聽到李榮浩想好好照顧楊丞琳的感覺，楊丞琳笑說：「這是你編的吧。」

(中時 )