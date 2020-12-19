美國總統川普今天簽署「外國公司問責法」，這項被視為劍指中國企業的法案要求中國企業必須嚴格遵守美國審計標準，否則將無法在美國證券交易所掛牌上市。

「外國公司問責法」（Holding Foreign Companies Accountable Act）在5月20日與12月2日分別經聯邦參議院與眾議院一致同意通過後，送交白宮。川普在今天正式簽署法案生效。

這項法律規定，在美國上市的企業必須證明不受外國政府控制或持有股權；若企業連續3年不配合「美國上市公司會計監督管理委員會」（U.S. Public Company Accounting Oversight Board，PCAOB）審查，將禁止企業的證券在美國證券交易所掛牌交易。

「外國公司問責法」是由共和黨籍聯邦參議員甘迺迪（John Kennedy）和民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）共同發起。

甘迺迪日前在聲明中指出：「全球有許多市場對欺騙者開放，而美國承擔不起淪為其中之一的後果。中國的主導地位正在下滑，且動輒欺騙。」

范霍倫則表示：「有太長的時間，中國企業漠視美國的公報標準，誤導投資大眾。」

儘管再不到一個月任期就將結束，川普政府對抗中國的力道卻絲毫沒有減緩。在川普簽署這項法案前，美國商務部率先宣布將包括中芯國際在內的多家中國企業列入被稱為貿易黑名單的出口管制實體清單。

(中央社)