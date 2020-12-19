高雄市議員黃捷的罷免案第三階段投票將在明年的2月6日舉行，其結果將決定黃捷是否就此離開市議會，罷捷團體利用這段時間努力拉票，希望可以成功通過罷免門檻；有網友在網路上利用2020年的不分區政黨票數據來計算罷免當天的投票率，該網友指出，民進黨支持者是否反黃捷將成為罷免與否的關鍵。

該網友昨(18)晚在論壇上發文指出，在2020年初的大選中，鳳山區的政黨不分區的各主要政黨選票分別是「中國國民黨71,332票」、「親民黨6,557票」、「台灣基進12,946票」、「民主進步黨83,659票」、「台灣民眾黨20,469票」；而黃捷這次的罷免門檻約為71,950票，考慮到罷免投票與總統大選相比，投票率將會下降不少，所以基本上沒有辦法靠單一政黨的支持者就通過罷免門檻。

網友發文計算黃捷罷免門檻票數。

該網友表示，影響這個罷免投票最重要的因素就是民進黨的支持者，畢竟民進黨在高雄仍然佔據著最大的盤面，他列出表格分析，若可以催出至少3成的民進黨支持者出門罷免黃捷，「只要民進黨選民愈不爽黃捷、過關率愈高」。

在民進黨盤面大的高雄想要罷免相對親綠的市議員黃捷，這次的罷免案本身就「劣勢開局」，該網友認為，藍營的支持者至少必須號召出9成的選票，這次的罷免案才有底氣。

該文引來其他網友的討論，表示「看民進黨要不要搞她啊，她會吸到不少綠的票，那些要選議員的應該很希望她被弄掉吧」、「我的模型就是佛地魔過、黃捷不會過，佛地魔那區域太劣勢國民黨不用全出就可以無視他黨、直接罷成了，但鳳山完全不一樣」、「綠營內鬥很精彩的」。

(中時新聞網)