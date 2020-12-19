炎亞綸新專輯視覺挑戰頹廢造型風格。（索尼提供）

炎亞綸新專輯《摩登原始人》以「心靈環保」為核心概念為專輯定錨，希望聚焦在他的音樂上，在臉上蓋上小丑圖配上「透明膠感妝」破壞完美臉龐，而他最新曝光的專輯視覺造型，大膽選定多套非當季的精品為基底，以頹廢（grunge）元素緊扣「摩登」與「原始」的意象，妝感也選用時下流行的「野蠻妝」，藉由凌亂感的眉型呼應專輯「反璞歸真」的意象，突顯「時尚不會過期」的摩登新概念。

喜歡動物的炎亞綸日前在Hit Fm的邀請下，擔任「2020 Hit Fm毛起來愛」活動的愛心大使，號召有愛的歌迷朋友們一起支持「毛起來愛生命園區救助計畫」，幫助流浪動物邁向幸福、美好的未來，為全台超過15萬隻的流浪動物帶來溫暖；炎亞綸表示：「毛小孩對我們的愛都是無條件的，我也因為家裡有狗狗，這個過程讓我明白和理解什麼是『責任心』和『同理心』，牠們教會我們的東西遠比我們想像的多很多。」呼籲飼主在決定飼養前就要有牠們有一天會衰老，要有陪伴牠們一輩子的準備。

(中時 )