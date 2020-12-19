麥可喬丹(Michael Jordan)當年在巫師擔任總裁兼球員的風評很差，不過前巫師中鋒伊坦湯瑪斯(Etan Thomas)透過網路說，喬丹其實也有他辛苦的一面，只是他從不在媒體面前表現出來。

伊坦湯瑪斯回想，喬丹私下常流露出一些沮喪的情緒，他會向隊友說「你們大家都想當麥可，事實上當麥可並不容易。」喬丹受到太多注目，身旁隨時有保鑣，他不能像普通人那樣輕鬆買飲料或看電影，也不能像時下球員一樣成天對媒體抱怨，他總是要擺出堅強的英雄形象。

2002-03年球季，伊坦湯瑪斯有一次賽後在休息室看到喬丹，膝蓋腫得很大，整個變形了，一旁防護師正在處理，每周大概要弄3次。「我看到一些黑黏黏的東西從裡面跑出來，天哪。我問他說，你已經是傳奇人物了，何苦要做這種事？」喬丹沒有回答，只是看著湯瑪斯，一邊露出微妙的表情。

名人堂球星昂賽德(Wes Unseld)當年也任職巫師球團，他提到喬丹把休息室搞得烏煙瘴氣，當喬丹退休要離開，居然沒人願意送個小小的餞別禮。不過昂賽德表示喬丹對於巫師貢獻卓著，他短短兩季成功提升整支球隊的價值，至今讓很多人受益。

(中時新聞網)