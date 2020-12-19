1名38歲的黃先生，在服用高山症藥物後視力逐漸模糊，至眼鏡行測量視力竟飆升至1,100度，就醫後診斷為高山症，但有爬過更高山的黃先生心有存疑，換間醫院就診後發現為藥物過敏，在藥物治療1周後終於恢復視力。

黃先生日前與朋友相約爬山，服用半顆高山症藥物後開車前往約定地，路途卻發現無法明辨儀表板上的數字，想著應是夜色昏暗不疑有他，翌日清晨又服下半顆藥物，爬山過程視力越漸模糊，又歸咎為疲勞所致，直到下山至眼鏡行測量，發現近視度數由350度飆升至1,100度。

他趕緊前往醫學中心就醫後，卻被診斷為高山症，讓曾登過更高山峰的黃先生心存疑惑，改至台北慈濟醫院就診。經眼科部主任檢查及問診後，判斷黃先生是因對高山症藥物中磺胺類成分過敏，造成度數驟增，為避免併發急性青光眼，即刻施予藥物治療，1周後黃先生視力恢復，回歸正常生活。

藥物經血液流經眼部引發免疫反應，造成睫狀肌水腫收縮下降、體積變大，使瞳孔受水晶體擠壓向前移動，造成視力劇變，嚴重恐導致失明。（圖／台北慈濟醫院、NOW健康提供）

台北慈濟醫院眼科部主任徐維成指出，黃先生所服用的是乙醯唑胺（Acetazolamide）藥物，為常見的口服降眼壓藥物，常用於青光眼的治療，被證實有效預防高山症。

乙醯唑胺可能的副作用包含：噁心嘔吐、感覺異常、食慾不振、嗜睡等，但是否因服藥產生不適則因人而異。由於藥物含有磺胺類成分，一旦被有磺胺藥物過敏者服用，將產生過敏情形，常見如：皮疹、皮膚瘙癢，少數嚴重者則有呼吸困難、休克等情況，但像黃先生般服用少量藥物，即出現急性度數驟增者實屬少見。

為黃先生進行檢查後，發現其眼部結構、視網膜、視神經均無異常，但角膜到水晶體的深度明顯縮短，僅存約2.5mm（正常約3.5mm）。考量黃先生過往登山並未出現類似情形，此次為首次服藥，且登山前即出現徵狀，判斷是因藥物過敏產生的免疫系統反應，而非高山症症狀。

徐維成主任表示，因藥物經血液流經眼部引發免疫反應，造成睫狀肌水腫收縮下降、體積變大，使瞳孔受水晶體擠壓向前移動，造成視力劇變，若無即時處置，將可能併發急性青光眼，甚至失明。主任請黃先生立刻停藥，並施予消腫藥物，經過1周追蹤治療，近視逐漸回歸正常值。

徐維成主任提醒，用藥前須謹慎了解自己的體質是否適合服用該類藥物，若有藥物過敏史，在就診時應主動告知醫師。同時也重申，藥物過敏造成視力驟降情形雖屬少見，但民眾仍需保持警覺，若服藥後視力持續模糊且休息無好轉，或有其他不適情形，請即刻停藥並儘速就醫，避免憾事發生。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)