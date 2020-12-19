中古車行當掩護。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

2通緝犯被送辦。（翻攝照片／蔡依珍桃園傳真）

高姓男子以中古車行為掩護，在新北一處鐵皮修車廠房藏放非法槍械及毒品，門外還裝設有多支監視器，嚴密監控屋外，躲避查緝，沒想到大費周章反而引發警方注目，蒐證多時昨持搜索票荷槍實彈衝入屋內，2通緝犯跪地抱頭就逮，被依毒品和槍砲等罪嫌送辦。

警方調查，高男氣焰囂張，年僅20歲就已犯下多起案件，是毒品和槍砲通緝犯， 31歲的陳男則是曾犯下傷害案，也被發布通緝，但2人仍高調逞兇鬥狠，平時擁槍自重，甚至經營槍枝改造生意，為了掩人耳目，在以中古車行當掩護的棲身處裝滿電眼，並竊車牌不斷換車，躲避查緝。

蘆竹警分局偵查隊接獲線報，蒐證與調查多日，昨日中午持新北地方法院所核發搜索票，會同刑警大隊偵三隊、保安警察大隊等單位，荷槍實彈衝進新北市新莊區中古車行內，2通緝犯見大批警力，沒了氣焰只能乖乖抱頭就逮。

警方除了在現場查獲手槍2支，另外還有改造子彈成品、改造工具、火藥、空彈殼、以及2面失竊車牌、安非他命毒品、吸食器工具等，全案也於調查完畢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例以及毒品違害防制條例等罪嫌，移送新北市地方檢察署偵辦。

(中時 )