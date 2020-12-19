一名網友日前帶著一家人入住宜蘭某家一晚要價八千的高級酒店，未料一家人還在睡夢中卻遭房務人員直接闖入，讓當時夫妻還裸睡，幾乎全都露，房務人員不尊重隱私的行為簡直讓他們氣炸。一名林姓男子在網上怒PO，日前帶著妻小入住宜蘭一家酒店，與太太裸睡到一半，房門卻被打開，讓兩人受到嚴重驚嚇，聯繫飯店處理後，沒過多久竟又有維修師傅急促敲門，讓夫妻倆憤怒不已，覺得毫無基本隱私。

一名林姓男子在Google評論中寫道，11月28日帶著妻小，入住宜蘭一家國際五星級酒店，入住前有要求飯店準備嬰兒床、消毒鍋和澡盆，且入住時也跟櫃台再三確認過，結果到了房間卻發現東西有少，聯繫櫃台卻癡等半小時都等不到人。

林男便先帶著孩子去兒童遊戲室玩，沒想到，回到房間後卻發現缺少的東西已放到房間裡面，讓他忍不住質疑，當客人的包包和行李都在房間裡，飯店人員就這樣亂開客人房門？這樣還號稱自己是五星級？

林男表示，隔天早上9點多，在他們尚未退房的狀況下，有人來敲了兩下門，但夫妻倆當下以為是隔壁的小孩敲錯門，便沒有特別理會。未料，敲門的人是房務，發現無人回應後竟就直接拿房卡開門，而他與妻子當下都沒穿衣服，兩人皆受到嚴重的驚嚇。

林男指出，事情一發生，他們便致電櫃台請飯店處理，但對方的態度卻很消極，經理在三催四請後才願意出來，感覺只想交差了事，讓夫妻倆憤怒不已，並希望飯店可以退費，畢竟一晚要價八千元的房間，卻連基本隱私也沒有，實在讓人心寒。

林男透露，當下飯店經理只承諾會好好訓練員工，但不到20分鐘竟又來了一位自稱是維修師傅的人來敲門，讓夫妻倆大傻眼直呼，不是才承諾不會再發生類似狀況？不會再來打擾嗎？這根本就沒有交代吧？

林男也說，等到要退房時，另一位態度較好的主管出面想處理此事，「但一定要讓客人這麼生氣，才要真正來處理事情嗎？」最後他們不接受退費，也拒絕了飯店請客，只希望飯店方能正視事情的嚴重性，因為他們「被侵犯的是隱私！」

經查看該飯店的評論發現，其Google評價為4分，但民眾評價相當兩極，不少人對員工的服務態度不滿意，但也有不少人留下五星好評，認為飯店整體很高級，飯店設施完善、交通便利，整體很舒適乾淨，真心覺得CP值很高。

入住一晚要價8000元的酒店，夫妻裸躺床竟遭房務闖入。（圖／翻攝自Google 評論區）

(中時新聞網)