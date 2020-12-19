【愛傳媒獠次郎專欄】來到台中霧峰光復新村，彷彿回到我小時候所居住的眷村，同樣的紅漆大門與紅磚矮牆，同樣是黑灰屋瓦的房舍，以及種滿花花草草的庭院，就連午後陽光篩照下來的樹影都份外熟悉，隱約中似乎還可以聽到外省老伯伯騎著鐵馬吆喝包子饅頭的叫賣聲。

而這樣的熟悉不只是感覺，還有味道，那是「麵粉遇見水」所擀揉出來的香，也是麵條下鍋所煮出來的味。

走進這家麵館，點了碗麻辣乾拌麵，那白細的麵條上面澆了些麻辣醬汁，還灑了點蔥花，均勻的攪拌，讓醬汁沾附在麵條上。

過程中，麵香醬香撲鼻而來，忍不住把麵條往嘴裡一吸，微微的辣度帶著麻醬的香，吃起來既唰嘴又過癮。

再搭配著薄切的醉雞，淡淡的紹興酒香，讓雞肉吃起來潤嫩微濕，一點也不會乾澀，反而相當清爽，剛好可以中和嘴內麻辣的氣味。

這樣單純純粹的吃麵，宛若帶我回到那童年純真的時代。

作者本名劉自仁，台灣大百科徵稿比賽兩屆冠軍

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)