【愛傳媒簡秀枝專欄】用動物跟世界作連結，台灣當代藝術家洪易，跨越疫情，讓作品飛奔國際，譜寫「三喜臨門」展覽奇蹟。

洪易的台北「迎春派對101」與西班牙瓦倫西亞（Galaxia）藝術科學城大展，於12月17日傍晚，以直播連線，同步開幕，深具意義，贏得海內外同聲祝福與讚嘆。

藝術分享，果然無國界，西班牙瓦倫西亞藝術科學城，過去只邀請歐洲知名藝術家，洪易是第一位受邀請的華人藝術家，也是亞洲第一人。

14件大型彩繪雕塑，首站展出於藝術科學城，之後將繼續巡迴西班牙4個城市，即阿利坎特（Alicante）、貝尼多姆爾（Benidorm）、馬拉加（Málaga）以及馬德里（Madrid）。

無獨有偶，香港淺水灣Artspace K藝術空間，也舉行第三地的洪易個展《冬喜》，意味著，冬去春將至，否極泰來，大地回春，崢嶸迎新局。

「在地化就是國際化」，洪易作品保有濃厚台灣特色，20年來，一直希望透過創作，把台灣文化的美好，傳遞分享到全世界，今年逢疫情，許多活動都喊停或後延。

然而，人不能遠飛，但洪易巧思下，五彩繽紛的動物群，承載著喜樂與希望，化解藩籬，飄洋過海到西班牙與香港，以遨遊世界來分享洪易創作之愛，成為奇譚。

17日傍晚5時，台北101大樓1樓大廳，舉辦「洪易星際之旅—台北101迎春派對」，包括台北101董事長張學舜、文化部文資局長施國隆、西班牙駐台北代表處長Mr.Eduardo Euba Aldape、立委黃國書、議評家廖仁義、王焜生、金寶山集團董事長曹光澯、極強公司董事長張坤銘、京懋公司執行長范秉豐、印象畫廊歐賢政⋯以及政商文化界代表齊聚，大家戴口罩，一起見證洪易從台灣出發，用藝術與世界對話的珍貴過程。

台北101董事長張學舜，首先表達他對洪易作品的喜好，他說洪易作品中所傳達出的喜慶歡樂氣氛，充滿溫暖，讓人有幸福的感覺。

為了讓台北市民在聖誕與新年雙假期中，就近欣賞到洪易作品，他親赴彰化美術館，力邀洪易北上作個展。

當他聽到洪易作品穿越疫情的阻隔，遠飛西班牙與香港，盛大展出時，心理非常感動，因此排除萬難，把檔期調整，並同樣選在17日作同步直播連線開幕。

台北101是舉世聞名的地標建築，而瓦偏西亞也是名建築師打造的科學城，科技與藝術結合，帶來可觀綜效。

台北101十分珍惜這樣的緣起與連結，也全面展現洪易熱，並搭配精彩藝術活動，從101樓外平台、到101樓內的1F藝術展覽空間、4楼生活美學策展。

以及89樓觀景台，都是以洪易展覧作為核心，期能發揮紅花配綠葉的效果，讓整個台北101大樓，幾乎成為藝術空間。

來台北履新才3個月的西班牙駐台北代表處長Mr.Eduardo Euba Aldape ，他上台致詞時，細數該國的藝術大師，從達利、畢卡索⋯，都是受世人推崇與尊敬的名家，舉世對他們印象深刻。藝術家在西班牙受到尊敬，遠優於國際。

而雕塑作品，也是西班牙街頭俯拾可見，一向與民眾生活同在。這回洪易選擇的瓦倫西亞藝術科學城展出，別具意義，那裡也是濱海植物園，美不勝收。

他強調，認識洪易較晚，但他每天從大直，坐車往辦公室的路上，都會見到風格獨特的洪易作品，讓他十分好奇。

這回洪易創造性十足、又充滿喜氣的作品，矗立在瓦倫西亞，可與西班牙歷史大師相呼應，想必會受到西班牙民眾的歡迎。

文化部文資局長施國隆稱洪易是從台灣土地孕育出來的傑出藝術家，是貨真價實的台灣之光。

因為疫情，可以在台灣隨時找到無法遠飛的藝術家洪易，但洪易的藝術作品，完全不受疫情影響，逕自穿牆破壁，飛奔海外展出，把饒富台灣文化特色與趣味的作品，分享國際，這是非常值得喝采與肯定的事。

藝評家王焜生指出，把台北101的地标性建築，與西班牙科學城等5個城市，也是建築的典範，東西作對照與串聯，非常具開創性。

俗稱有夢最美，藝術相隨，洪易的作品，富含人類精神，尤其他一直夢想著，把作品，送上月球，送上銀河星系，看似遙不可及，但別具趣味性與想像力，值得大家思考玩味。

洪易的彩繪雕塑，被公認最具個人特色，他總是以討喜的動物外型以及繽紛艶麗、喜慶吉祥的台灣特有多彩圖騰著名。歷經日本雕刻之森美術館、美國華盛頓市政廳等大型國外展覽，深受好評。

這回在台北101個展的作品包括：《有狗旺（有夠旺）》、《馬上鑽（賺）》、《豬聯幣合》、福（蝠）、《到、錢鼠》等，並精選森林系作品《獅子座》、《喜氣洋洋》與1F大廳的Love park花藝裝置結合。另在戶外平台包括《鷹鴿水水牛》與《馬戲團》以及89樓觀景台，共計27件作品。

在台北101的89樓觀景台展出經典創作《龍的傳人》遙向西方，象徵洪易帶著「東方龍」的精神，從台灣前進西班牙西亞藝術科學城與香港淺水灣Artspace K藝術空間，都是不屈不撓，不卑不亢的精神價值展現，彌足珍貴。

疫情罩頂，一整年無法出國，但仍被邀請展覧，洪易倍為珍惜。他說，藝術創作不難，最難的是持續拍動分享。

他以《猴蕉心（好交心）》作為台北、西班牙的展覽主調，意味著藝術無國界。而藝術結合科技，克服地域與跨界藩籬，是台灣近代文明最難能可貴之處。

疫情中出征，難度增高。好朋友一句話「洪易，你就去展吧，錢，我們來想辦法！」讓他溫暖在心頭，更能義無反顧，拼命向前衝。

今年正好50歲，回首來時路，洪易有感而發，他說，辛苦打拼20年，慶幸遇到太多貴人，相擕相持，讓他更有信心，放膽作夢、逐夢與圓夢，孜矻前進，當仁不讓。

洪易強調，西班牙出產大師，去年去西班牙勘察場地，深受啓發。他希望自己，再作磨練，有朝一日，也成為大師，繼續跟著動物去旅行，闖蕩全世界，把台灣文化的美好，分享到全世界，甚至上太空。

「台北迎春派對101」即日起，將延續到2月28日，跨越聖誕與新年兩大節慶，人潮可期。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)