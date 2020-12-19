【愛傳媒蔡詩萍專欄】民進黨政府決定2021年元旦起，進口含有萊克多巴胺的美國豬肉。毫不意外，決策一開始，便遭到強大反彈。

我自己是很理解，不管是國民黨政府，還是民進黨政府，都不可能長期抗拒美國要求台灣開放市場的壓力。

因此，原則上，我理解這決定，但我也提醒過，正因為朝野都曾在這議題上，因為執政或在野的關係，而有贊成或反對的「此一時也，彼一時也」的尷尬，因而雙方必須要有兩黨默契，共同來承擔這不得不承擔的「共業」。

要這麼做，由於現在的執政黨是民進黨，最好的做法，莫過於，向最大在野黨國民黨爭取合作，要合作，必須要有「今是昨非」的勇氣，於是，適當適度的道歉，向國人道歉，向在野黨道歉，是跨向這政策解套的必要措施。

但很可惜，民進黨沒這勇氣。蔡英文總統沒這智慧。想當然耳的，曾經因為開放美牛，而被民進黨K到爆的國民黨，怎可能乖乖的，就因為妳蔡英文要開放，我就跟著妳開放呢？

在江湖上出來混，總是要還的，不是嗎？這道理，混政治那麼久的民進黨，國民黨，不會不明白的。

但，政治「是可能的藝術」，要解開這個死結，（說它是死結，因為任何政黨若互換位子，就互換腦袋的話，這問題就無解！）唯一的方式，就是執政的人，要勇於承擔！

要承擔，不是什麼都不說，一意蠻幹。給人你很傲慢，鴨霸的感覺。要承擔，是你要先「以今日之我」去面對「昨日之我」，要以「今日之是」，去坦承「昨日之非」！

不道歉，怎麼解開國民黨當年執政時，被你「一再暗算」的痛！不道歉，怎麼解開當年相信你，支持你的選民，現在的疑惑？不道歉，你怎麼去跟秉持專業意見，而始終堅持立場的專業人士對話？

這正是目前蔡英文總統的尷尬，正是民進黨政府的困窘。

只因為，你當年是那樣「蠻橫的反對」，而今，又要如此「蠻幹的硬上」，怎麼可能不踢到鐵板，不撞上冰山呢？

不但未見「以今日之我」去面對「昨日之我」的道歉，也未見以「今日之是」去抱歉「昨日之非」的誠意，也便罷了，民進黨政府還動輒，以見獵心喜的態度，一再去攻擊在野黨的反對，導致自己也一再的失分，例如，前行政院發言人丁怡銘拿台北冠軍牛肉麵為例，攻擊柯文哲市長，結果反而導致自己的下台，蘇貞昌院長的嚴重扣分！

沒想到，這樣的錯誤，亦即，不在政策面上，想辦法說服反對者；不在政治層次上，以道歉緩解自己之前的反對，紓解曾經被你反對的國民黨情緒，反倒一再的，以「查水表」，嚇唬從知識面，專業面，反對的人士！（多可惡！）

更是一再宣稱，如果地方政府以零檢出，對抗中央，那就不惜取消地方自治的權限？！（這是不是更可惡！把地方自治當成了中央的施捨！而非憲政的精神！）

我再說一遍，我完全理解，開放美牛，美豬的台灣處境，但我不能接受，你民進黨執政，就一改立場，就不先道歉的，要台灣人民「轉彎」支持你！

若不支持，就「查水表」，就「污衊攻擊」，就「取消地方權限」，這像個謙卑的政府該有的態度嗎？

這像個一直把人民掛在嘴邊的政府嗎？

以前，民進黨最喜歡罵威權國民黨的「民主」是「抓民來煮」（台語），如今呢？勢力龐大的民進黨政府，是「逼民吃萊豬」嗎？！是嗎！

作者為知名作家

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(中時新聞網)