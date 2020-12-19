在經常有民眾陳情、抗爭的立法院旁邊，有一座相當有名卻常常被路過者忽略的百年古蹟，這就是濟南教會。

1896年、明治29年，日本基督教會大會派人從日本來台視察，決定正式成立「台北日本基督教會」簡稱「台北教會」，1937年、昭和12年改稱幸町教會，此即台灣基督長老教會台北濟南教會之前身。

台北教會第一次發動募款興建，是在1899年、明治32年，到了隔年1900年、明治33年完工，當時的兒玉源太郎總督也協助募款，募款總金額6000多圓，台北著名茶商李春生一個人就捐了2000圓，並且捐出300坪土地。

十多年後，因為信徒增加，有重新擴建的必要，再次向各界募款，李春生同樣又是捐款大戶。新的設計採取哥德式禮拜堂，設計師是當時最頂尖的設計師井手薰，他也是當時總督府的設計人之一，1915年、大正四年開工興建，到了隔年1916年 、大正五年竣工完成，花費近五萬圓。

教堂南側有鐘塔，這是哥德式教堂醒目的標誌，頂層懸掛一口大鐘，原是召喚信徒聚會之用。前總統李登輝入殮禮拜時，濟南教會鳴鐘21響，這是百年來第一次，以最高規格來追思。

(中時新聞網)