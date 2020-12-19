一張照片因為角度和拍攝者的技術，常造成好笑的誤會。一名媽媽在通訊軟體上與友人討論嬰兒洗澡用品，她傳送一張孩子洗澡照片，照片中孩子旁邊出現「2顆圓形肉色物」，讓友人一度以為是該媽媽的胸部，害羞地直說「媽媽胸部好大啊」，沒想到真相曝光，原來是「爸爸的膝蓋」。

該媽媽在臉書「爆廢公社二館」發文表示，她日前將孩子在浴缸內洗澡的照片傳給友人，與友人討論洗澡用品；照片中孩子身上都是泡沫，就連抱著他的大人身上也都是泡沫，其中他旁邊出現一雙手和2顆「圓形肉色」部位，還友人歪樓誤會地說「媽媽的胸部好大」。

孩子洗澡的照片，一旁的肉色部位其實是爸爸的膝蓋。（圖／翻攝自臉書 爆廢公社二館）

沒想到該媽媽看到訊息後，直接說「阿姨，那是她爸的膝蓋」，她事後也在臉書寫下「阿姨，你壞壞」；她事後接受《三立新聞網》訪問提到，對話中的友人是她的親姊妹，當時正在討論小朋友洗澡的沐浴露，不過對方收到訊息後還沒有回覆，該媽媽說「她（姊妹）知道後應該去找牆壁了吧。」

孩子洗澡的照片，一旁的肉色部位其實是爸爸的膝蓋。（圖／翻攝自臉書 爆廢公社二館）

許多網友看到照片都說真的容易看錯，留言說「原來膝蓋真的會被看成胸部」、「看起來真的很像，不能怪阿姨」、「是什麼想法會覺得媽媽裸上身替孩子洗澡啦」、「阿姨我們一起去面壁」。

(中時新聞網)