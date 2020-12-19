Kyrie burning sage around TD Garden before Nets-Celtics tipoff



(via @NBCSCeltics)pic.twitter.com/J3E7Mu2BuX — Bleacher Report (@BleacherReport) December 18, 2020

好不容易才平息自己拒絕媒體採訪風波的籃網明星後衛厄文，沒想到現在又爆出爭議舉動，因為他在19日籃網與塞爾提克賽前，竟在前東家塞爾提克主場TD花園球館場內焚燒鼠尾草，更繞了全場一大圈，大概是他想要驅邪或淨化身心。

雖然不清楚厄文這個舉動到底為了什麼，就有網友替他找了一個藉口，「或許厄文過世母親是印地安人，當地有焚燒鼠尾草習俗，但我不懂厄文為何要做他可能小時候聽過的事情。」甚至有網友認為，厄文只是想要表達一些不同民族文化。

不過厄文向來相當反骨，像是過往他曾說出「地平說」，引發相當大的爭議，接著上季他又跳出來呼籲大家不要參加奧蘭多復賽，最近則因自己說出籃網無需總教練，以及自己才是最適合最後一擊球員等話題，選擇拒絕媒體採訪而被罰款。

甚至最近厄文也在自己IG上面貼出一堆埃及古文明圖片或銅像，讓人完全猜不透他在想什麼，如今跑到自己在2018-19年球季效力過塞爾提克主場焚燒鼠尾草，只能說見怪不怪了，反正不管他到底做了什麼，一切還是比不上他在球場上的表現來得重要。

(中時 )