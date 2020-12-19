黃捷這次要玩完了！清捷隊發動最後攻勢！

高雄市議員黃捷罷免案於11月20日提交第二階段連署名冊，歷經近一個月的查對，中選會昨日（18）舉行委員會議，審查通過並宣告「罷捷案」正式成立，定110年2月6日（星期六）舉行投票。「罷捷總部」發言人徐尚賢表示，既然黃喊出要與罷免案「直球對決」，那他就向黃發出辯論挑戰書，希望能協調一場屬於兩人的辯論會，讓社會大眾決定民代的適任與去留。

徐尚賢接受網路節目《Bit King比特王出任務》訪問表示，黃捷面對罷免的態度一變再變，從一開始用囂張跋扈的語氣說「放馬過來」，到開始有所害怕嘲諷說「鳳字不好寫」，真正成案後她真的怕了改口「尊重」，最近卻又推翻自己起初說的「邪不勝正」，改口要來「直球對決」。徐呼籲黃，記得自己所說的「直球對決」，不要到一個特定時間點，又改成投「變化球」來欺騙人民；黃自始至終態度不斷改變，讓人摸不清她內心深處真正的想法是什麼，但罷捷總部也會奉陪到底。

徐尚賢指出，黃捷首先要「直球對決」的就是回應三件事：第一，為什麼高雄通過瘦肉精零檢出時，妳可以落跑閃退？第二，妳很高興NCC（國家通訊傳播委員會）以7比0將《中天新聞台》關台，妳是否認為在台灣新聞媒體言論自由不重要？第三，妳為什麼想要把高雄變成「同志城市」？

不僅如此，徐尚賢表示，若黃捷願辯論他「絕對奉陪」，他只擔心黃不願出來 ，他真的很希望能跟黃來場公開的辯論。徐強調，《選罷法》規定公辦辯論會只有領銜人能參加，但他的身分是發言人非領銜人，故他希望向社會大眾與黃本人呼籲，能否協調辦一場屬於「罷捷總部發言人徐尚賢與高雄市議員黃捷」的辯論會，「我真的很希望跟妳直球對決。」

(中時新聞網)