近來一列裝載外型像「太空梭」、又像「核子彈頭」的運輸車，在臉書上引起話題，包括新竹、彰化的地方社團，均有不少網友轉發或分享，掀起熱議。

一名網友在「新竹大小事」分享3張照片，一列超長聯結車，載著一個巨大、白色的桶狀物體，四周還有10多輛車負責護送，陣勢浩大。原PO求解「請問這是什麼東西？」網友議論紛紛，深覺事情不單純。

有人留言歪樓，「是太空梭，要載去新竹寶山發射」、「你不知道那是核彈嗎？進竹科維修」、「反攻大陸的導彈，國軍超前部署」、「台灣本島離大陸最近的地方在新竹，這樣你知道了嗎」。

專業網友指出，聯結車載送的是桶槽，一般用來存放飼料或化學物質，當它立起來的時候，「你就知道是什麼東西了」。

至於旁邊的車隊，就像航空母艦的護衛群，各自負責自己的任務，如吊車、補胎車等。一名工程人員表示，桶槽體積龐大，通常會申請深夜運送，路線也要事先規劃。

民間車隊護衛在旁，形成難得一見的畫面。（翻攝新竹大小事臉書）

(中時新聞網)