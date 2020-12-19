大陸澎湃新聞網19日報導，12月16日至18日，中共中央經濟工作會議在北京舉行，值得關注的是，此次會議在來年重點工作安排方面，不再像往年是把握較宏觀的大政方針，而是具體到了較微觀具體任務上。大陸經濟學家表示，這是因大陸經濟發展階段已處於轉型升級的關鍵期，一方面，要從國家層面強化戰略科技力量，強調關鍵領域研發和高附加值產品的生產；另一方面，外部政治經濟形勢的變化促使大陸要增強產業鏈供應鏈自主可控能力。

澎湃新聞報導，今年中央經濟工作會議強調的重點任務包括：強化國家戰略科技力量、增強產業鏈供應鏈自主可控能力、堅持擴大內需這個戰略基點、全面推進改革開放、解決好種子和耕地問題、強化反壟斷和防止資本無序擴張、解決好大城市住房突出問題、以及做好碳達峰、碳中和工作。

澎湃新聞稱，北京大學國民經濟研究中心主任蘇劍說，與去年中央經濟工作會議強調的堅定不移貫徹新發展理念等六大重點工作比較，這一表述的變化，可能意味著大陸接下來戰略層面的一些理念或部署，需要通過一些關鍵性行業或產業、或一些微觀單位去實現。「由於國際經濟和政治形勢發生了較大變化，所以今年的情況可能跟往年不一樣，有些產業或微觀單位的重要性就凸顯出來了。」

報導指，中國社會科學院世界經濟與政冶研究所副所長張斌分析，表述上的轉變有三大背景：一是以美國為代表的部分國家在高新技術領域對中國的制裁措施或許不是暫時性的加碼，而是可能今後一個階段也會保持著相對比較高壓的態勢。二是從大陸自身來看，當前已經到了企業轉型升級發展的關鍵階段。三是大陸在基礎科研和關鍵技術研發上仍存在短板。

張斌表示，總體來看，大陸技術進步和產業升級已經取得了很多成果，但在關鍵技術和關鍵領域上還需要更具體、更微觀的指導和升級。

會議明確，要強化國家戰略科技力量，著力解決制約國家發展和安全的重大難題。同時，要保障產業鏈供應鏈安全穩定，儘快解決一批「卡脖子」問題。

(中時 )