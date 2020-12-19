適逢美股四巫日，加以新刺激法案協商未果，周五美股四大指數全數收黑，道瓊工業指數終場下跌124.32點，收在30179.05點；標準普爾500指數下跌13.07點，收在3709.41點；那斯達克指數下跌9.108點，收在12755.637點；費城半導體指數下跌 13.40點，收在2764.74點。儘管周五美股表現弱勢，惟周表現卻相對亮眼，道瓊指數本周上漲0.4%，標普周線連5紅、周漲1.3%，那指收高3.1%。

科技股普遍熄火，蘋果下跌1.59%，微軟收跌0.38%，Alphabet 下跌0.82%，亞馬遜收黑1.06%，臉書上漲0.7%。微軟打算替Surface筆電、桌機、伺服器設計自家晶片，英特爾聞訊嚇跌6.3%，拖累高通、AMD、NVIDIA、美光同步收黑。特斯拉周五盤後納入標普500指數，市場交投火熱，股價震盪劇烈，收盤大漲5.96%至每股695美元，改寫歷史新高紀錄。

台股ADR表現不一，台積電上漲0.37%，聯電走跌3.67%，中華電信上漲0.36%，日月光下跌1.39%。

全球新冠肺炎疫情高燒不退，據統計全球確診數已飆破7533萬例，死亡數突破166萬例，美國確診案例超過1732萬例，累計死亡數達31.2萬。市場持續關注疫苗施打消息，川普周五於推文宣布，Moderna新冠疫苗正式獲准，惟因獲利了結賣壓影響，Moderna收跌2.62%。

(時報資訊)