中國外交部網站19日公布，12月18日晚，大陸國務委員兼外長王毅在北京與美國亞洲協會舉行視頻交流，答覆關於中國與澳洲關係的提問指出，澳方應該認真思考一個問題：中國到底是澳方的威脅還是夥伴？如果作為夥伴，就有對話合作的基本前提，希望中澳關係能夠回到正常健康發展的軌道。
王毅表示，中澳都是亞太大家庭的一員，兩國有著長期交往，雙方各界保持著密切交流，中澳經濟高度互補，也給雙方都帶來了利益。中澳關係當前的困難局面，不是中方希望看到的。坦率地講，這兩年中方從澳方聽到太多負面的聲音，看到各種消極的舉動，這自然會影響兩國關係的氣氛，以及兩國各界開展合作交流的積極性。
王毅強調，澳方應該認真思考一個問題：中國到底是澳方的威脅還是夥伴？如果澳方把中國視為威脅，中澳關係如何得以改善？如果澳方把中國作為夥伴，「我們就有對話合作的基本前提。我們還是希望中澳關係能夠回到正常健康發展的軌道」。
(中時 )
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