近日衛福部南投醫院營養師發現，門診不只一位糖尿病患者在返診追蹤時，發現原本控制得當的血糖增加許多，在仔細詢問下才得知，因為釋迦正對時，患者誤信了坊間流傳「吃釋迦能降血糖」，甚至能治療糖尿病的傳言，因此這幾位糖友們不約而同地都吃掉完整一顆釋迦，才導致血糖失控。

釋迦營養價值高 糖含量不可小覷

衛福部南投醫院毛柔壹營養師表示，12月為釋迦的產季，是目前當季的水果之一，其營養價值高，含有豐富的鉀、鎂及維生素C。釋迦口感綿密，香甜可口，不過也因此糖分不容小覷，所以慢性病的患者們要小心適量地攝取。

營養密度較高 食用頻率不宜過高

台灣的農業技術先進，經由技術改良後的釋迦個個都碩大飽滿還帶有特殊的香氣，好吃得讓人停不下來。

毛柔壹營養師指出，每100公克去皮去籽釋迦就有104大卡的熱量，是一種熱量及營養密度較高的水果，目前市售的釋迦約一顆一斤重，若一次食用一顆即超過建議的份量，因此糖尿病患者應控制份數，除了分次食用之外多人一起分食也是一種方法。

2種人最好與營養師討論後攝取 避免造成身體負擔

毛柔壹營養師提醒，若是腎功能不佳及限鉀的患者最好與營養師討論之後再攝取，避免釋攝食過量的鉀離子；若不小心吃過量的民眾則可在餐後至少30分鐘以上的運動消耗今日多攝取的熱量及糖分，但最重要的還是應均衡飲食、適當運動、遵從醫囑，別誤信偏方控糖，以維持血糖穩定。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)