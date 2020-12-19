33歲呂男不滿43歲謝男因債務糾紛騷擾岳母，18日清晨夥同3男從台北南下苗栗找謝談判，清晨7時許在南庄鄉南江村圍堵謝男轎車，雙方持刀爆發衝突，謝男被砍傷，呂一行人開車逃逸，警方隨後於國道攔截1車4人，並查出何姓報案人也涉案，全案依殺人未遂罪嫌移送偵辦。

謝姓男子昨日上午7時許，開車行經南江村福德橋附近，遭呂男轎車堵住去路，一群人下車尋仇，他趕緊倒車逃離，卻失控撞擊呂的轎車，右輪騎上引擎蓋動彈不得，被呂男一行人持辣椒水、球棒及短藍波刀攻擊，現場留有1把長約60公分的武士刀。

謝男寡不敵眾，不僅黑色轎車被砸爛，右前臂、左前臂、左手虎口、腹部均遭砍傷，左上背1道撕裂傷，額頭血腫，現場血跡斑斑。

警方上午8時40分在國道1號北上107公里處攔截涉案車輛，帶回呂男等4嫌，後來發現何姓報案人為呂嫌的大舅子，何男雖稱載小孩上課路過看見才報案，但監視器畫面卻見何男趨前疑似動手而被轉列嫌疑人。警方調查，嫌犯多人有毒品、傷害前科，全案依殺人未遂罪嫌移送偵辦。

呂男供稱，謝與岳母有債務糾紛，岳母之前請謝男追討30萬元債務，沒討到錢謝卻要求1萬元報酬，雙方討價還價，呂男不滿謝男不斷騷擾岳母，找了3名友人南下談判，原想給謝男教訓，不料謝男拿出武士刀攻擊。

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(中時新聞網)