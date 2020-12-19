大陸草根男星王寶強4年前和馬蓉毀滅式離婚，驚爆妻子和經紀人宋喆存在「婚外不正當兩性關係」，兩人官司打了2年，2018年終於離婚成功。去年王寶強傳出有新歡，對象是世界小姐出身的馮清，昨(18日)微博流出馮清穿比基尼辣照，修長美腿和不科學的比例讓網友直呼美翻，但也有人覺得馮清笑起來隱約有馬蓉的影子。

被封為「西北大學校花」的馬蓉外貌出眾，有著精緻五官與雪白肌膚，11年前她嫁給王寶強，被稱是美女配野獸，兩人後來陸續生了一男一女，集滿「好」字，正當外人認為兩人家庭幸福穩定之際，4年前王寶強卻發文認被戴綠帽。

網上挖出馮清比基尼照片。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

對於出軌一事，馬蓉堅決否認，也強調會跟王寶強鬥到底的決心，兩年前判決出爐，法院將兒子扶養權判給王寶強，女兒則給馬蓉。去年王寶強母親過世，被拍到帶女友馮清回家奔喪，馮清也被挖出背景，比王寶強小3歲，家境富裕，得過世界小姐選拔亞軍。

有網友覺得馮清笑起來像馬蓉。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

先前王寶強頻被傳和馮清秘婚同居，他透過經紀人否認，直說：「沒有沒有」，強調還是單身，也否認低調又當爸爸的八卦。昨《娛樂有飯》挖出馮清過去照片，參加過選美的她身材高挑、比例極佳，不僅胸前有料，又有纖腰，被讚不愧是白富美代表。

(中時新聞網)