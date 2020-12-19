美國今天批准莫德納（Moderna）生技公司研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的緊急使用授權，為600萬劑疫苗運到全美各地施打鋪路。

美國食品暨藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）說：「在對抗全球疫情上，FDA採取另一個關鍵步驟，我們現在有兩款預防COVID-19的疫苗可施打。」

莫德納生技公司（Moderna）的COVID-19疫苗，和輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作的疫苗，兩款都是所謂的傳訊核糖核酸（mRNA）疫苗，採用實驗室製造的mRNA，會教導人體辨識新型冠狀病毒的棘蛋白，讓人體能生產一批中和抗體，在病毒造成感染之前就阻止它。

與輝瑞&BNT疫苗相同，莫德納疫苗也須接種兩劑。不過莫德納疫苗的儲放條件較寬，雖需儲放於攝氏零下20度的冷凍設備，但也可在冰箱溫度下儲放1個月，更利於在藥房與沒有特殊冷凍設備的偏鄉地區配送。

輝瑞&BNT疫苗則需儲放於攝氏零下70度的超低溫，儲放與配送條件較嚴。

(中央社)