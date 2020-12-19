台中市政府舉辦「2020台中好YA誕」，今年首度在柳川推出動態水舞燈光秀。（盧金足攝）

「2020台中好YA誕」自12月11日點燈以來，首周就突破23萬人次參觀，鄰近店家紛紛表示業績成長直升，人潮帶來錢潮。（盧金足攝）

YA！台中市政府舉辦「2020台中好YA誕」，今年首度在柳川推出動態水舞燈光秀，營造浪漫震撼的視覺饗宴，多座造型燈飾更一路從舊台中火車站延伸至綠川、柳川，狂吸人潮，自12月11日點燈以來，首周就突破23萬人次參觀，鄰近店家紛紛表示業績成長直升，人潮帶來錢潮。

台中市新聞局長黃國瑋表示，今年全球新冠肺炎疫情肆虐，許多人的生活因此受到影響、面臨考驗，今年特別邀請在地工藝家蕭明瑜，於台中火車站前廣場以9999朵紅色彩結打造11米高的主樹「禮讚之樹」，每一朵彩結都代表最深的祝福，盼藉此傳達面對疫情仍要團結一致、彼此守護的溫暖意象。

「假日業績成長近一倍！」饗厚牛排台中站前店的黃姓經理表示，這段期間平日業績成長約2成，假日來店消費人潮增加尤其明顯，民眾假日為了看柳川水舞燈光秀，會提早大約下午4時就來餐廳吃飯，周末相較過往銷售狀況一天可增加約200人，耶誕活動強強滾，對周邊附近店家營業很有幫助。

於培力商店打工的張姓大學生表示，點燈這段期間，周五傍晚5時左右人潮會特別多，客人通常會來喝杯飲料或咖啡後，再去欣賞柳川燈飾及水舞燈光秀，晚上有時甚至人潮會多到進不去河岸欣賞，只能在上面的人行道上觀看。

中區區長林忠訓也說，民眾逛完燈飾後都會到附近吃美食，吸引大量人潮進入中區，帶動地方發展，臉書上也可見親朋好友打卡分享，感受到濃厚的耶誕氛圍。

柳川里長蔡翠碧開心表示，許多商家跟她反映活動期間買氣上升好幾倍，民眾逛完都會到附近吃美食，平常店家到晚上8時就沒有客人，但最近到9時還有客人陸續進入消費。

此外，柳川景觀段（台灣大道─民權路）主題為歡樂奇幻遊樂園，台中城市吉祥物五大燈飾結合在地產業，另外還有一座隱藏版燈飾「台中HO HO HO」，呈現耶誕老公公忙裡偷閒喝起台中珍珠奶茶；綠川景觀段（成功路─台灣大道─中山路）打造耶誕魔法森林，森林裡的主角燈飾「神秘白馴鹿」高達4公尺，搭配水霧鐳射燈光，彷彿置身夢幻魔法世界。

(中時 )