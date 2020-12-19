從在2012年受民進黨邀請為黨內立委說明「萊牛」危害的醫師蘇偉碩，如今因反萊豬相關言論，遭蔡政府告發恐面臨徒刑。對此，師大教授林保淳在17日發文指出，民進黨政府是有「不可告人」隱衷的政府，最喜歡「告人」，這正是「查水表」的另一種模式。而濫訴造成的疲勞轟炸，讓人視為畏途，這就達到了「禁言」的企圖。

林保淳在臉書上表示，民進黨政府不停查人水表，再怎麼查可能也查不出什麼問題，就是被查的人需花費許多時間、精力，乃至金錢，去應付這些突如其來的干擾，難免勞瘁心力而已。蘇偉碩醫師被衛福部告發，未必真的能告出什麼名堂，但是，光是這一連串的這裡傳喚、那裡傳喚，就可以讓蘇醫師手忙腳亂、狗跳雞飛了，一般老百姓哪有這樣的閒工夫去應付這種無謂的瑣事？

如今的民進黨政府，顯然深得專制政體的三昧，舊瓶裝新酒，意圖讓一切的批評者，在疲於奔命之下，就索性杜口不言，以省卻各種的是是非非。林保淳指出，濫訴、告發的政府，卻是完全可以好整以暇的冷眼旁觀被告者為此官司心焦力瘁，他們不必出庭，也不必個人掏出半毛錢，反正有御用律師，有國家公帑，「你就是人仰馬翻，也不干我的事！」看你們這些膽敢有異議的人士，能經得起多少的風波與折騰！

衛福部告發蘇醫師，蘇醫師會不會有罪，民進黨是不會關心的，重要的是殺雞儆猴，以合法掩護非法，讓人民心生畏懼，然後，當然也就不會有然後了。林保淳指出，這就是「寒蟬效應」的源頭，也是最可怕的地方。

(中時新聞網)