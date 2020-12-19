巫師隊畢爾(Bradley Beal)正朝著全聯盟最強SG(得分後衛)邁進！根據年度問卷調查，各隊總管票選最佳得分後衛，畢爾以11%得票率並列第2，怪不得巫師會放棄沃爾(John Wall)，改選畢爾做為新一代球隊核心。

穩居最強SG的是火箭「大鬍子」哈登(James Harden)，他68%得票率遠勝畢爾與獨行俠東契奇(Luka Doncic)。哈登剛完成得分王3連霸，七六人總管莫瑞(Daryl Morey)大讚：「哈登是史上最強得分手，超越麥可喬丹。」

東契奇是雙能衛，打控衛也一樣厲害。相較之下畢爾是全職得分後衛，2012年選秀探花，在NBA打了8年都是SG，第6季開始入選明星賽。上季的畢爾場均30.5分、投籃命中率45.5%。

然而畢爾今年意外落選明星賽，成為史上首位場均超越28分還落選明星賽的球員，前輩亞瑞納斯(Gilbert Arenas)特地傳訊息給他打氣：「麥克喬丹高中時也被刷下校隊。你要利用這個痛苦讓你變得更強。」

東契奇非常受到球迷喜愛，在明星賽票選無人能敵，不過在管理層看來，畢爾仍是不輸給東契奇的SG。今年在季後賽大放異彩的熱火吉米巴特勒(Jimmy Butler)以7%選票位居第4。

(中時新聞網)