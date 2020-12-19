林姓婦人與家人到南橫公路出遊，在距離距離天池1.5公里處，林婦於沒有護欄路段踩空，摔落山谷。救難人員上山救援。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

1名70歲林姓婦人18日與家人到高雄南橫天池路段出遊，她在行經中之關步道時，疑似腳步踩空，不幸摔落30公尺深的山谷。救難人員獲報上山救援，由於救援困難，救援人員到達溪谷時，婦人已無生命跡象。這也是高雄南橫天池路段年初開放後，首度傳出山難。

警方於上午11時20分獲報，當時林姓婦人與家人到南橫公路出遊，在距離距離天池1.5公里處，林婦於沒有護欄路段踩空，摔落山谷。同行家人無法救援，通報高市消防局桃源分隊人員上山。但路途遙遠，警消抵達現場需要1小時路程，到場時，林婦已無生命徵象。

消防局六大隊說，當時桃源分隊共有5車17人前往救援，林道崎嶇不平。林姓婦人摔落約30公尺深的山谷，距離台20線南橫公路比較近。搜救人員冒險架設繩索下切接近，下午2時10分左右接觸傷患，當時林婦已無生命徵象，隨即以器材包覆下送，4時50分抵達南橫公路。

(中時 )