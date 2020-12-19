大陸知名主持人王自健，靠著脫口秀節目《今晚80後》一炮而紅，不過隨著節目收播後，便淡出螢光幕2年多，近來復出時爆料被散打冠軍前妻家暴，還多次被打到送醫，因此罹患重度憂鬱症，不過前妻近發文控訴他滿口謊言，引起網友熱議。

王自健近日參加《我就是演員》節目時自爆，過去被妻子家暴到至少進醫院就醫8次，甚至還被狂搧500個巴掌、拿煙頭狠燙，離婚後名下財產還被前妻擅自轉移，落得人財兩空的情況下，導致壓力大到暴瘦20公斤，還因此罹患重度憂鬱症，所幸在親友陪伴與關心下，已成功走出陰霾。

前妻駁斥家暴傳聞全是子虛烏有。（圖／雪梨點點微博）

王自健遭家暴一事曝光後引發議論，前妻也慘遭網友抨擊，因此發文反擊：「大家都是第一次做人，都做得有尊嚴一點吧，謊話即使說1000遍還是謊話，也變不成真理，不回是不想配合別人炒作，謠言永遠止於智者，都用用腦子也好好做人吧」，似乎指控所有傳聞都是子虛烏有。

王自健對於家務事遭公開議論感到抱歉。（圖／學徒王自健微博）

事後，王自健回應表示：「之前的事真的是過去了，大家的關心收到了，更希望大家跟我一起往前看，日子還得過下去呢」，對於家務事引起網友關注，他也公開道歉：「给大家添麻煩」。

(中時新聞網)