男子乳頭太大、易激凸，竟被同事用「奶頭像田螺」和「要發射導彈」等字眼無情嘲笑，讓他感到很受傷，忍不住PO網求問解決辦法，引發網友熱議。許多人紛紛安慰原PO別管這些人，並分享其實能透過整形手術或胸貼來解決。

一名男網友昨在《爆怨公社》發文分享，他最近在職場上遭受言語霸凌，同事說他的奶頭太大顆，不管穿什麼衣服都會「激凸」，但他裡面已經穿了一件棉衣，外頭還套白襯衫，同事仍嘲笑他的「奶頭太大顆」、「要發射導彈」、「奶頭像田螺」，讓他很受傷，也忍不住求助大家，有沒有什麼辦法來解決此問題。

貼文引發網友討論，許多人安慰原PO「不要把這些人的話放心上」，「現在很多人嘴很賤，喜歡消遣別人讓自己快樂，又不會看臉色，白目到極點」、「很多人講話沒水準是天性，不要想太多」、「職場上什麼人都有，別去在意說啥，認真就輸了」、「不要理他們，管人家乳頭大小，真無聊」。

也有不少網友建議，可以透過「動手術」或「貼胸貼」來改善此問題，「可以透過整型來調整，如果已經影響你心情就要處理」、「有縮乳頭的手術，可以諮詢相關醫生看看」、「整形手術可以改善」、「可以試試看貼胸貼」、「男生胸貼可以試試」。

另也有網友指出，原PO同事的行為已構成職場性騷擾，建議他錄音錄影存證，並告知主管此事以找到解決辦法。根據《性別工作平等法》規定受僱者於執行職務時，任何人以性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，致侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現。而雇主知道性騷擾行為發生時，應採取立即有效之糾正及補救措施。

(中時新聞網)