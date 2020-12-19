一名網友日前在路上騎車等紅燈時，撞見前方一輛白色轎車從副駕駛座車窗丟出垃圾，沒想到該車旁邊一輛賓士車的車主見狀後，竟在馬路上開車門，下車把剛才被丟棄的垃圾，丟回原先的白色車輛內，此舉讓該網友大讚「太帥了！」影片公布在網路上後，許多網友也留言「亂丟垃圾就是活該，看影片太療癒了。」

該網友在臉書「爆料公社」上發布一段行車記錄器的影片，影片中一輛白色TOYOTA轎車，車內的人從副駕駛座丟出垃圾，不料一旁的賓士C300的車主竟打開車門下車，將剛剛被丟下的垃圾撿起丟回TOYOTA轎車內，讓網友在臉書寫下「300哥真的太帥了！」

賓士車主看見旁邊轎車亂丟垃圾，直接下車將垃圾丟回車內。（圖／翻攝自爆料公社）

許多網友也紛紛留言「就搞不懂，車上已經有垃圾袋，還是會亂丟，到底什麼心態？幼稚園小朋友都知道不能亂丟垃圾！」「丟垃圾的副駕駛應該傻住」、「這是真男人啊！見義勇為」、「太有正義感了」、「通常看到都是在心裡罵人，沒想到這次能看到這影片，真是大快人心。」

其實台灣2016年也出現過轎車在副駕駛座窗戶丟出垃圾，被女騎士撿起後丟回車內。2018年俄羅斯也發生重機騎士撞見前方轎車丟出垃圾，他隨後撿起垃圾一路尾隨該車，將垃圾夾在對方的雨刷上離開，被網友直呼超霸氣。

賓士車主看見旁邊轎車亂丟垃圾，直接下車將垃圾丟回車內。（圖／翻攝自爆料公社）

(中時新聞網)