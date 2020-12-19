據美媒《商業內幕》18日引述知情人士爆料，在美國總統川普女婿、第一千金伊凡卡的先生庫許納（Jared Kushner）批准下，將川普競選連任的經費成立空殼公司「美國製造媒體顧問公司」（American Made Media Consultants, AMMC），專門供川普家人使用。報導稱，川普競選團隊的12.6億美元經費中，這家空殼公司就佔了將近一半的6.17億美元（約台幣168億）。

EXCLUSIVE: Jared Kushner helped create a Trump campaign shell company that secretly paid the president's family members and spent $617 million in reelection cash, a source tells Insider -- from myself and @davelevinthal https://t.co/HMKSEJCdis — Tom LoBianco (@tomlobianco) December 18, 2020

報導引述一名要求匿名的知情人士指出，庫許納與其他成員在2018年4月成立這家公司，並讓多位川普競選團隊成員擔任公司主管，如川普的媳婦賴拉（Lara Trump）擔任總裁，副總統彭斯的姪子約翰彭斯（John Pence）為副總裁，川普競選團隊總財務長道爾曼（Sean Dollman）為財務主管。不過，這種藉此躲避財務與營運向大眾公開的手段，反而引起聯邦選舉監管單位關注。

根據川普競選團隊財務紀錄顯示，自從AMMC成立以來，共和黨全國委員會與川普連任相關的委員會已在該公司花費了將近6億美元。不過數月以來，川普自家的資深選舉顧問與競選團隊成員向《商業內幕》透露，連他們自己也不知道該空殼公司是如何運作，甚至是在媒體透露之下才知道川普媳婦與彭斯姪子涉入其中。前競選總幹事帕斯卡爾（Brad Parscale）甚至對該公司發起了內部審查，但至今仍未公開結果。

一名熟悉該公司的人士透露，不論是庫許納、賴拉川普、約翰彭斯以及道爾曼，經常出現在川普競選總部的他們，肯定會稱對該公司一無所知，但這絕非如此，「他們所想要的就是想以此為藉口，好讓他們能責怪其他人」。部分川普顧問甚至長期指控帕斯卡爾將該公司作為藏錢的地點，不過在川普在6月將帕斯卡爾開除前，川普團隊在該公司上已花費了4.15億美元。

另外，由聯邦選舉委員會（FEC）前主席波特（Trevor Potter）領導的非政黨組織的「美國競選法律中心（Campaign Legal Center, CLC）」早在7月時向FEC投訴，川普團隊隱瞞將近1.7億美元的競選經費，並透過AMMC洗錢。

CLC的的主管費雪表示，川普陣營花費在AMMC身上，正是連最基本的花費去哪了，都不願向選民說明，藉此掩護隱藏其最終支出。報導指出，如果聯邦政府懷疑其行為是「明知且刻意」違反選舉法律，司法部有權對此展開調查。不過面臨此類不尋常的調查，多位前司法部官員以及FEC官員會對此案「謹慎調查」。

庫許納的發言人並未回覆媒體的置評請求。

(中時新聞網)