台中市立圖書館「生活好書福」系列活動，19日於石岡分館戶外河邊春夢區舉辦「好客石光 熱氣球來上菜」活動，將濃濃的客家味，帶進閱讀的生活中。

今年冬天最「書福」好味道！台中市立圖書館「生活好書福」系列活動，19日於石岡分館戶外河邊春夢區舉辦「好客石光 熱氣球來上菜」活動，邀請客庄藝術家、在地特色店家，現場提供熱氣球的油畫作品、客家書法詩作展、客家繪本《小桃妹》彩繪創作及學童音樂表演等；更創意推出「客庄主廚上菜秀」結合在地特色美食與閱讀體驗，將濃濃的客家味，帶進閱讀的生活中。

台中市立圖書館「生活好書福」系列活動，12月推出「書福有藝思一館一展」，各圖書館精心策劃不論是古禮抓周、古蹟走讀甚至陶藝創作等展出，獲得熱烈回響，本次石岡分館推出「好客石光 熱氣球來上菜」，不僅邀請客庄藝術家何國欽、何卿爾及徐菊英老師的藝術創作分享外，也結合在地石岡客庄地方特色店家，包括石岡傳統美食小鋪、石山丘的三十光陰、Pure le café純X萃咖啡等來到圖書館上菜，主廚們也將美食及書本做結合，分享經營理念與推薦圖書，讓閱讀展現不同的創造力。

中市圖館長張曉玲表示，「閱讀可以是閱讀生活、閱讀藝術，甚至與美食的結合出閱讀書福好味道。」台中市立圖書館推出「書福有藝思」一館一展活動不僅於各地圖書館結合在地特色、文化、藝術甚至美食舉辦超過40個大小展覽，如結合「華山窯」的瑞井分館、與「氣球博物館」合作的神岡分館，及本次融合「客庄特色」的石岡分館，藉由觀賞深具地區特色的展覽，認識臺中在地的歷史、人文甚至地方特色。展出日期自即日起至12月31日止，邀請民眾來趟圖書館小旅行！

張曉玲強調，中市圖書館面對防疫不鬆懈，配合中央疫情指揮中心推出的秋冬防疫專案，於12月1日起，對入館民眾實施入館佩戴口罩、量測體溫、實聯登記等措施，並做好整體防疫整備，打造安心閱讀空間。12月推出的「書福有藝思一館一展」活動，藉由各地圖書館舉辦各式展覽，鼓勵民眾防疫期間也不忘至圖書館走走療癒身心，更多精彩系列活動請上活動網頁查詢https：／／bit.ly／36BL30w

＃市立＃圖書館＃石岡＃河邊春夢

(中時 )