長期關注「萊豬萊牛」議題的醫師蘇偉碩，近期卻遭到蔡政府盯上，衛福部以散播假消息名義對他查水表。立法委員鄭麗文接受《中時新聞網》專訪表示，現在的台灣已容不下任何不一樣聲音，她說道「在民主自由國家裡，居然有這種衛福部長，我真的覺得非常離譜」，接著怒譙「民進黨怎麼可以這麼混蛋」。

【政新鮮】蘇偉碩反萊豬遭政府查水表 鄭麗文怒譙：混蛋

提到衛福部長，鄭麗文瞬間秒變臉，劈頭炮轟「陳時中應該立刻下台，他沒有資格在任何一個，民主國家政府裡當官員，這麼沒有民主素養，難道他是軍閥土八路？」，此外她說，現在全台都不能夠有學術專業良心嗎？怒批「還是說今天是誰給你陳時中的壓力，是蘇貞昌、蔡英文叫你去告的嗎？還是他們腦子壞了，忽然叫你去做這件事？」

行政院長蘇貞昌（左）、衛福部長陳時中（中）、總統蔡英文（右）。（左/中央社、中/中時資料照、右/中時資料照）

鄭麗文指出，一個蘇偉碩而已，難道蔡總統有在怕？當年民進黨反毒牛時，蘇醫師就是綠營最喜歡，最愛用的專家。緊接著她說：「今天蔡政府執政，大家其實都沒變，只有民進黨變了，是你們背叛了自己的主張及理想」，現在執政黨使出威脅恐嚇，甚至還在百姓面前逼迫，這樣不就是改口供的意思嗎？對於這樣的行為，讓鄭麗文感到非常可恥。

精神科醫師蘇偉碩長期關注「萊豬萊牛」議題，近期卻遭政府「查水表」。（中時資料照）

蔡政府認為，蘇偉碩散播違反科學證據、造成社會民眾恐慌的不實言論，對他進行約談，行政院長蘇貞昌表示：「民進黨支持言論自由，但不容謠言橫行」，不料，鄭又怒飆蘇院長「他捍衛個鬼啦！蘇揆就是捍衛民進黨，是不是願意說實話的人，就沒有言論自由」，此外她坦言，台灣是個知識水準很高的社會，大家自有公斷，至於那種沒根據的言談，一下就會被戳破，為什麼今天民眾都選擇相信蘇偉碩，而不是陳時中，難道這樣還不夠清楚嗎？

（攝影剪輯/邱子軒）

(中時新聞網)